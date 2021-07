Jorge Ramos encara a AMLO en la mañanera: “Vive en una burbuja”

Este lunes, durante la conferencia mañanera, el periodista Jorge Ramos cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a las cifras de violencia en México; además de la militarización de la Guardia Nacional y los malos resultados en seguridad.

Ramos inició su intervención agradeciendo al presidente la oportunidad de “preguntar libremente” en su conferencia, y asegurando que su sexenio va en camino a “convertirse” en la administración con más homicidios en la historia moderna de México.

“Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón”, dijo el comunicador, señalando que ha fracasado la estrategia de “abrazos no balazos”. Además, aseguró que el mandatario “vive en una burbuja” porque siempre menciona que en México “hay paz”.

“Mi pregunta es ¿si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso? están los muertos, están todos ahí”, dijo el periodista de Univisión.

“Hemos avanzado, yo tengo otros datos, no es una burbuja, no me gusta el auto-engaño, eso corresponde a los demagogos. Nosotros tenemos dificultad para reducir el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía, incluso hay disminución, desde que llegamos, del 3%”, respondió el titular del Ejecutivo.

Además, AMLO destacó que “no es un asunto fácil”, porque la actualidad es un “fruto podrido que heredamos” de otros sexenios.

“No es que le esté echando culpa sin razón a anteriores presidentes, tú sabes bien que el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia y eso viene de tiempo atrás”, subrayó Andrés Manuel.

Por su parte, Jorge Ramos afirmó que los argumentos del mandatario no son un éxito, “no hay cambio”, como él lo presenta. Pero, López Obrador contradijo al comunicador, destacando que en su gobierno “sí hay cambio, no hay masacres, hay enfrentamiento entre bandas, pero no es el estado quien antes era el principal violador de Derechos Humanos”.

AMLO aseveró que “él tiene otros datos”, a lo que el periodista de Univisión refutó diciendo que no podía tener otros datos cuando él los sacó que las mismas plataformas gubernamentales. “Te vamos a dar los datos

