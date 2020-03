Javier Aguirre niega americanismo pese a debutar en este club. Javier Aguirre aprovechó el parón de LaLiga, provocado por la pandemia de COVID-19, para recordar algunos momentos de su carrera como futbolista. El ‘Vasco’ descartó ser americanista, pese a jugar en ese club, sin embargo, detalló que guarda buenas memorias de su paso por las Águilas.

Aguirre: "Era americanista pero lo he negado siempre" #AguirreEnVersus | #ClubAmerica | #Futbol https://t.co/NqD8hZ2wCP

En entrevista con TUDN, el entrenador de Leganés platicó cómo se dio su llegada a los Azulcremas y reconoció que de joven nunca tuvo afinidad por ningún club mexicano.

“Cuenta la leyenda que era americanista, pero lo he negado siempre. Mis padres venían de España y había un solo jugador español en aquel entonces; Florentino López, el portero de Toluca, pero yo con los cuates no recuerdo tuviera algún equipo. Luego buscó el América y ya con 16 años formé parte de la familia del América”, expresó Aguirre.

Además, el ‘Vasco’ señaló que uno de los momentos más importantes de su carrera como jugador llegó en una final entre América y Chivas, en la cual colaboró con un gol para dar el título a las Águilas en el torneo 1983-1984.

Javier Aguirre, sobre la difusión del fútbol mexicano en Europa 💬: "No nos ve nadie. Se ve la MLS y no se ve la Liga MX. Se ve la Libertadores y no la Concachampions. Sólo nos ven en los Mundiales y es una pena”. pic.twitter.com/vCaFcl3JUJ

— Portal Fútbol América (@PF_America) March 20, 2020