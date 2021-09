Invitan al Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO], en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reiteró la convocatoria a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad a participar en el 28º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021, con el tema: “Saber cuántas, cuántos y quiénes somos”.

Este año, el tema del certamen se centra en conocer lo qué significa ser niña, niño, adolescente o joven en el contexto actual de nuestro país a través de sus reflexiones sobre sus identidades y diversidades, tomando como marco de referencia los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020.

Se indicó que el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021, busca identificar sus características, oportunidades y necesidades, al tiempo de reconocer que el autoconocimiento tiene un impacto social en sus proyectos de vida y en sus comunidades.

En esta edición del certamen se invita a expresar su creatividad dibujando o pintando de qué manera se perciben a sí mismas y sí mismos, a partir de conocer la información que recolectó el INEGI por medio del Censo de Población y Vivienda 2020, y de sus propias experiencias de vida.

Para guiar su reflexión, se proponen las siguientes preguntas: ¿Qué significa para ti ser niña, ser niño, ser joven? ¿Qué es ser mexicano o mexicana en 2021? ¿Dónde, con quién y cómo vivo? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué es lo que más me gusta del lugar en el que vivo?

Te puede interesar:

También se puede responden a preguntas como ¿Qué es lo que me hace ser quién soy? ¿Qué es lo que más me gusta de mi vida, de mi familia, de mi comunidad? ¿Qué es lo que me hace ser yo mismo/misma? ¿Qué significa ser incluyente en México en el año 2021? ¿Cómo te expresas? ¿Con tu voz, con señas, con símbolos?

Podrán participar en las siguientes categorías todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país: De 6 a 9 años, de 10 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 19 años y de 20 a 24 años.

El concurso se divide en dos etapas: La primera es a nivel estatal y la segunda a nivel nacional. En la primera etapa, cada Consejo Estatal de Población u organismo equivalente, recibirá por correo electrónico los dibujos para seleccionar un trabajo ganador en cada categoría.

Posteriormente, los trabajos de las cinco personas ganadoras a nivel estatal pasarán a la etapa nacional, en la cual sólo habrá una persona ganadora por cada categoría.

Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber participado en otros certámenes.

La fecha límite de entrega de los trabajos es el 17 de septiembre. Los interesados pueden encontrar las bases en los sitios web: @coespoveracrz en Facebook, @CoespoV en Twitter y COESPO Veracruz en Tik ToK.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen