Investigación a Peña corresponde a Fiscalía, indica AMLO durante su tradicional rueda de prensa en Palacio Nacional. El exmandatario Enrique Peña Nieto, no es investigado por el gobierno actual.

Cabe destacar, que el periódico estadounidense The Wall Street Journal, citó que una fuente del gobierno de México, aseguraba que hay una investigación contra de Enrique Peña Nieto.

“No se tienen elementos (…) No se pueden juzgar a los presidente en México, más que por delitos de traición a la patria, no se pueden juzgar por delitos de corrupción”.

Destacando el Presidente de México, que no tiene información sobre la exigencia de una investigación sobre el expresidente por el delito de corrupción.

AMLO asegura que corresponde a Fiscalía

“Lo que existe es la investigación, proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya, no hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña”.

Recalcando que las investigaciones le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), como un ente independiente.

“Desde luego la fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informa, no tienen por qué, es una institución independiente”.

Señaló que antes, estaba subordinada al ejecutivo, “no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba, o no lo autorizaba o no daba su visto bueno”.

Y que en la actualidad, el presidente, como todos los mexicanos, se entera en cuanto la Fiscalía da detalles en general.

“¿Cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del presidente de la república, expresidente Peña?, pues así es, porque ya no nos corresponde”.

Enrique Peña Nieto no es investigado por el gobierno

Andrés Manuel López Obrador, enfatizó, “nosotros, como ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista”.

“Nosotros hemos dicho que solo presentaría denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden, porque pensamos que debemos pensar hacia a delante”.

Recalcó como en otras ocasiones, que su administración no desea quedarse anclados al pasado, sosteniendo, que efectivamente justicia es castigar, pero también prevenir y cambiar.

