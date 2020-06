Invertir en México no es oportuno, Christopher Landau se retracta

Invertir en México no es oportuno fue el mensaje que, al parecer, se malinterpretó tras lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

El funcionario aseguró que no dijo, literalmente, que no era oportuno invertir en el país, sino todo lo contrario.

Lo que Landau quiso afirmar fue que no hay certidumbre sobre exponer su capital en territorio azteca.

Te puede interesar:

“Los inversionistas buscan la certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, aseguró el embajador de Estados Unidos en México.

Invertir en México no es oportuno mensaje aclarado por el embajador de Estados Unidos

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, detalló en su cuenta de Twitter.

Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 25, 2020

Por otra parte, Landau argumentó que con la entrada del T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, se abrirá una oportunidad dorada para atraer inversión y cadenas de suministro a los tres países en Norteamérica.

“Ojalá aprovechemos de esta oportunidad para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de nuestra región”, agregó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.