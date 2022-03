Inicia la distribución de papeletas para la revocación de mandato

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, este miércoles 16 de marzo, arrancó la distribución custodiada de 94.5 millones de papeletas, para el proceso de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril, dijo José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE.

El entrevistado reportó avances importantes en la capacitación electoral, que tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casillas, así como la producción de documentos y materiales que se utilizan para la jornada de revocación de mandato, así como su correspondiente distribución a todos los rincones del país, donde se instalarán las 57 mil casillas.

“Ya tenemos él 94.5 millones de papeletas, que mandamos a imprimir en talleres gráficos y este miércoles 16 de marzo, empezará la distribución a las entidades federativas en 11 rutas, y se va a comenzar a distribuir el restante de documentos y materiales electorales que se utilizarán, las papeletas van por una ruta o estrategia de distribución aparte, porque las papeletas si van custodiadas”, comentó.

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE, informó que se tendrá un conteo rápido, es decir, a las 10:00 de la noche del próximo domingo 10 de abril, se tendrá un resultado preliminar, con el conteo de mil 800 casillas.

“También estamos trabajando para tener un conteo rápido, el 10 de abril, vamos atener una muestra de mil 800 casillas, con esa muestra se podrán hacer estimaciones de la participación de la respuestas en el sentido del mandato del presidente, de que siga en la presidencia hasta cumplir su cargo y estamos considerando que los resultados del conteo rápido se darán a conocer alrededor de las 10:00 de la noche del próximo domingo 10 de abril, y con eso informarle a la ciudadanía de manera oficial, aunque no definitiva cuales puedan ser el resultado de participación”, comentó.

Mientras que los cómputos de este ejercicio se realizarán desde el domingo 10 de abril, y se espera que para el lunes 11 de abril o a más tardar el martes 12 de abril, por la mañana se de a conocer el resultado final de este proceso de revocación de mandato.

Destacó que la ley exige la participación del 40 por ciento de las y los ciudadanos que integren la lista nominal, para que este ejercicio sea válido.

“Aproximadamente puede ser alrededor de 37 millones de mexicanas y mexicanos que tendrían que participar en términos de proyección ahorita, para que fuera vinculante”, comentó.

Mientras que el resultado final, tiene que ser de la mitad más uno de los participantes, para que sea efectivo.

Destacó que el corte de la lista nominal, estará listo el próximo 23 de marzo, en una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Reiteró que las casillas a instalar a nivel nacional, son 57 mil 516, y en el estado de Veracruz, serán 3 mil 679.

Explicó que la capacitación electoral, que tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casillas, así como la producción de documentos y materiales que se utilizan para la jornada de revocación y su correspondiente distribución a todos los rincones del país, donde se instalarán las 57 mil casillas.

Al momento se encuentran en la segunda etapa de la capacitación de las y los ciudadanos que estarían cumpliendo funciones específicas dentro de las casillas, como presidente o presidenta, secretario o secretaria, escrutador o escrutadora, mismas que concluirá el próximo 19 de abril, un día antes del proceso.

Además se están haciendo muchos simulacros y prácticas de las tareas que se realizarán dentro de la casilla, por parte de estas funcionarias y funcionarios, para que puedan tener el conocimiento y la confianza en los trabajos que van a desarrollar.

“Se trata de tareas más sencillas respecto a las que se hacen en las elecciones, porque en el caso que estará en juego el próximo 10 de abril, que no hay tantas opciones que computar, es decir, se tienen que computar respuestas en positivo y en negativo, respecto a que si se le revoca el mandato al presidente”, comentó.

El entrevistado aseguró que existe una positiva respuesta de la ciudadanía, para participar como funcionarios de casilla, con las excepciones de personas que argumentan no poder porque tienen algún compromiso personal.

“Estamos teniendo buena aceptación de la ciudadanía para participar, es decir, no hay ningún problema en cuanto a la respuesta de las mexicanas y mexicanos, obvio hay quienes nos dicen que no, pero por las mismas causas que en las elecciones, porque tienen que trabajar, cuidar a un familiar enfermo, porque estarán fuera de la ciudad ese día, las mismas causas, no hubo rechazo de la ciudadanía a este tema”, comentó.

Ruiz Saldaña, invitó a la ciudadanía a participar el próximo 10 de abril, en el proceso de revocación de mandato, acudiendo a las urnas a emitir su voto de sí o no, en la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de la república.

