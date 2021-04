INE ordena al PES bajar spot en contra de la adopción homoparental y aborto  

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Encuentro Solidario (PES) bajar el spot que realizaron en contra de la adopción homoparental y el aborto.

A través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenaron esta suspensión a dichos spots, por incurrir en la aparición de niños sin el consentimiento de sus padres y tutores, así como por incitar a la criminalización de las mujeres y hombres que ejercen sus derechos humanos.

El promocional “Sólo una y uno PES”, fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al considerar que vulnera el derecho de los niños al aparecer menores de edad en el spot.

Criminaliza a las mujeres que ejercen sus derechos

Además que, de acuerdo a la indagatoria de la autoridad electoral, en efecto, el partido no cumplió con los requisitos de ley para esta participación, pues no existe el consentimiento ni de los menores ni de quienes ejercen la potestad de éstos.

“Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan, en el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar”, se indica en el spot.

El consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama, dijo que incorporar a menores de edad en los promocionales políticos siempre debe apegarse a los precedentes legales, lo que no ocurre en este caso, “más allá de la ideología del spot sobre la que no me pronuncio”.

Además, la ciudadana Julieta Macías denunció al PES por el promocional en contra del aborto por considerarlo discriminatorio y criminalizar los derechos de las mujeres.

