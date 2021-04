INE ordena a MC retirar spots donde vinculan a Durazo con el narco

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) obligó a Movimiento Ciudadano (MC) y a su candidato a gobernador de Sonora, Ricardo Bours, eliminar en máximo tres horas, los spots en los que vinculan a Alfonso Durazo con el crimen organizado.

Morena denunció a Movimiento Ciudadano y al candidato de ese partido por haber circulado tres spots en lo que se “Imputa un delito sin base o prueba alguna” al candidato morenista Alfonso Durazo, a quien acusan de tener nexos con el crimen organizado.

El spot pautado en radio y televisión aparece el candidato de Movimiento Ciudadano diciendo:

“Soy Rircardo Bours, ten por seguro una cosa, que puedo devolverle la seguridad a Sonora por una sencilla razón, no tengo nexos con el narco como Durazo y a diferencia del Borrego no soy parte de la mafia ni un cobarde que la solapa. Ellos permitieron que en nuestro estado no hubiera ley pero ten la seguridad que como gobernador, Sonora será de los sonorenses”.

Así, el consejero presidente de dicha comisión, Ciro Murayama, aclaró que la frase en que el candidato vincula a su contrincante con el crimen organizado trasciende los límites de la libertad de expresión.

Los consejeros coincidieron en que se puede ser severo en las críticas contra las propuestas y capacidades de los contendientes de las campañas, pero los tiempos del Estado no pueden ser usados para calumniar.

Asimismo, la consejera Claudia Zavala mencionó que estos dichos del candidato de Movimiento Ciudadano afectan el derecho de la ciudadanía a ser informada con términos reales, toda vez que las acusaciones de Bours se basan en elementos infundados.

Finalmente, la decisión implica que en tres horas, MC deberá retirar este material de todas las plataformas en que lo haya compartido. En tanto que las concesionarias tienen 12 horas para retirarlo de sus pautas.

