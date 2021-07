La noche de este martes se le notificó a Samuel García, gobernador electo del estado de Nuevo León, que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pretende imponerle una multa por 55 millones de pesos; lo anterior como cargo de servicios que le prestó en campaña su propia esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú.

De acuerdo con el mandatario electo, el INE le señaló que Rodríguez Cantú debió cobrarle cerca de 27.8 millones de pesos por las historias y fotos que publicó junto a él en la pasada campaña política.

“Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, expuso García por medio de su cuenta oficial de Twitter, opr lo que se quejó de tal intención.

Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos. — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2021

“Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, valen 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta. Los mantendré informados sobre el caso”, agregó.

“Ahora resulta que mi esposa no me puede ayudar en mi campaña, y que me tiene que cobrar 40 mil pesos por story o foto que suba a su Instagram. ¿Lo pueden creer? Yo tampoco”, finalizó el político de Movimiento Ciudadano.

