INE: Elecciones 2021 serán inéditas y muy participativas pese a pandemia

A menos de un mes de concluir el año, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta un avance importante en el Proceso Electoral Federal 2020-2021; mismo que se llevará a cabo el 6 de junio del próximo año en un escenario inédito tras la pandemia de COVID-19.

Entrevistado por EL DICTAMEN, el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, aseguró que los comicios del 2021 necesitarán mucha coordinación con las 32 autoridades electorales del país.

Agregó que las próximas elecciones serán inéditas en la forma de organizarlas; porque se está viviendo una pandemia que no se había experimentado como autoridad electoral. Sin embargo, México ya pasó la prueba de fuego durante la realización de las elecciones estatales de Coahuila e Hidalgo; que se celebraron el pasado 18 de octubre del 2020, donde el saldo prácticamente fue blanco. Esto luego de las estrictas medidas sanitarias que se implementaron en los diferentes procesos a realizar.

“Afortunadamente nosotros pudimos tener la experiencia de realizar ya elecciones en pandemia. Y ni siquiera estoy hablando de la del 2009, que era la influenza, sino más reciente en Coahuila e Hidalgo; porque hubo elecciones locales el pasado 18 de octubre y para su realización se tuvieron que repensar los procedimientos y la forma de realizar las actividades, evitando riesgos de contagio. Por ello se establecieron una serie de protocolos para cuidar la salud, tanto en las sesiones de nuestros consejos distritales; como al momento de agrupar a personas que realizan las actividades de sellado, y demás actividades para integrar los paquetes. También se hizo un protocolo precisamente cuando fuéramos a entregar los paquetes a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, así como a la hora de trasladar los paquetes electorales entre las casillas y los lugares a que se llevan que son los consejos e hicimos un modelo integral de atención sanitaria para el día de la jornada electoral, donde tuvimos como estrategia sanitizar el lugar, los objetos, personas en el sentido de aplicar gel antibacterial en las manos y guardar sana distancia, marcas en el piso para guardar la sana distancia, así como el uso de insumos de protección. Hubo en todo momento cubrebocas y caretas, para los funcionarios de las mesas directivas de casillas; como un uso obligatorio para los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes”, comentó.

Elecciones 2021 serán muy participativas pese a COVID-19

Explicó que el INE ha actuado de forma responsable ante la pandemia del COVID-19; siempre conscientes de que el Proceso Electoral Federal 2020-2021 no se pueden posponer. Lo anterior debido a que se trata de la renovación de la Cámara de Diputados, de casi 2 mil Ayuntamientos, de 30 Congresos Locales y 15 gubernaturas

“Ni siquiera imaginamos la posibilidad de suspender el proceso, obvio que en Coahuila e Hidalgo si se suspendió el proceso electoral; pero se trataba de solo dos elecciones locales, en el caso de Coahuila el Congreso Local y en Hidalgo, ayuntamientos y evidentemente no hay punto de comparación. Y en ese sentido nosotros hemos ido avanzando”, comentó.

Destacó que el pasado 3 de noviembre, fueron instalados los Consejos Locales, así como los Consejos Distritales. El pasado primero de diciembre, así como el 687 sedes ya se realizó el examen para quienes aspiran a ser capacitadores, capacitadoras y asistentes electorales y supervisores electorales; es decir, alrededor de 224 mil personas que presentaron dicha prueba.

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que se están tomando todas las medidas sanitarias para mitigar los riesgos de contagio.

Destacó que si se han presentado casos de contagio al interior del INE, pero han sido mínimos; esto luego de las medidas sanitarias que se están implementando, sobre todo al actuar responsablemente haciendo todo lo necesario para mitigar los riesgos.

El entrevistado aseguró que el próximo proceso electoral será histórico para el país, en materia de participación de votantes. Lo anterior debido a la renovación de casi 2 mil ayuntamientos y 15 gubernaturas; las cuales suelen ser elecciones muy atractivas para la ciudadanía y despuntan la afluencia en las urnas.

“Yo pienso que la participación del próximo año va a ser muy elevada y que la pandemia no afectará. Doy dos razones: la primera es que en Coahuila e Hidalgo no se desplomó la participación; fue la histórica de los pasados procesos electorales, del mismo tipo de elección no hubo baja participación, se mantuvo. Y en segundo lugar, el próximo año hay elecciones de casi 2 mil ayuntamientos y esas elecciones son muy atractivas para la ciudadanía. En los municipios muy pequeños aún más la ciudadanía se involucra porque conoce a los candidatos y a las candidatas, y no quiere dejar de participar; además hay 15 gubernaturas en juego, y ese tipo de elecciones son muy llamativas y todo mundo quiere pasar a la historia y van a servir para empujar la participación para arriba”, comentó.

Destacó que el INE no hace porcentajes aproximados de participación, debido a que siempre se estima la instalación del 100% de las casillas y que este 100% de la ciudadanía con derecho a votar, simplemente asista a hacer válido su derecho de elegir a sus autoridades.

Te puede interesar:

Concluyó que la lista nominal del próximo año, es de 93 millones de votantes, misma que es una proyección y para abril del 2021, se tendría la cifra oficial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ