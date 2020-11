INE concluye que Noroña incurrió en violencia política de género.

El 4 de octubre de 2019, el diputado plurinominal Fernández Noroña se expresó de manera despectiva sobre la diputada Adriana Dávila. Incluso llegó a amenazarla. Por ello, Gerardo debió presentarse en una sesión el jueves pasado con Consejo General del INE para determinar si fue violencia de género o no.

Luego de que el diputado abandonara la sesión porque se rehusó a usar el cubrebocas (que viene estipulado en los reglamentos del INE). El Consejo General del INE determinó de forma unánime, que Noroña efectivamente realizó violencia política contra Adriana Dávila.

Lo que dijo el petista, exactamente fue lo siguiente:

“La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que esta vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que habrá la boca”.

🔴Esta fue la declaración de Fernández Noroña 👇



"Me dicen que hay una diputada que fue senadora y está vinculada a este tema. Es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no".



"Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca” pic.twitter.com/v63S6xyQKr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 27, 2020

El mismo mes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Reencausó la demanda al INE, pues no advirtió un acto de naturaleza parlamentaria. Bajo la premisa de que las declaraciones se realizaron fuera del recinto legislativo y en actividades ajenas a la labor parlamentaria.

