La reforma energética pone en riesgo el sustento de más de 20 mil familias del sur de Veracruz y gran parte de Tabasco, esto tras abrirle las puertas a compañías extranjeras que amasan fortunas a costa de firmas nacionales.

Hokchi Energy S.A de C.V y Sapura Energy Mexicana SAPI de C.V., son las responsables directas de que posiblemente la próxima quincena de miles de trabajadores no llegue. Dichas empresas habrían sido beneficiadas durante la administración del expresidente Peña Nieto.

Compañías extranjeras tienen en crisis a empresas mexicanas

El objetivo de la reforma energética no se está cumpliendo. Sapura Energy Mexicana cobra, mientras que las medianas empresas con capital social del país, contrataron personal, generaron una derrama económica local entre prestadores de servicios de diferentes ramos y es hora que la empresa con base en Argentina no ha liquidado una sola estimación.

Inicialmente, la reforma energética tenía como objetivo la modernización e inversiones en beneficio del país y principalmente para los lugares donde se desarrollan trabajos, sin embargo, puntos operativos como Paraíso, Tabasco, no han visto una mejoría.

Se llevan millonarias ganancias a países extranjeros

Pemex lleva participación de producción compartida, pero esto no se ha materializado por el incumplimiento de pagos de Hokchi Energy S.A de C.V y Sapura Energy Mexicana SAPI de C.V.

Aunque dichas empresas se ostentan de ser 100 por ciento mexicanas, lo único que tienen de mexicanas son las razones sociales constituidas en Ciudad de México y la práctica deshonesta de llevar a la quiebra a pequeñas y medianas empresas, pues se benefician de las pequeñas y medianas empresas, regresando las ganancias millonarias y estimadas en dólares a sus lugares de origen.

El golpe a los locales ha comenzado. Con despidos masivos de mano de obra nacional y por ende el conflicto social de gran dimensión que al final afecta al gobierno federal. La Reforma social no tomó en cuenta la parte sensible: la solvencia d ellos que ganan los recursos y no hay candados que obliguen a cumplir.

Incumple empresa argentina pago de trabajos en Dos Bocas

La Cámara de Diputados o el gobierno federal deberán poner atención a esta problemática, pues las empresas afectadas ya preparan la lucha legal, pero necesitan el respaldo de las secretarías del ramo.

Recientemente ya hubo protestas en Dos Bocas y se esperan más, ya que los afectados de Sapura Energy preparan un paquete de pruebas que serán presentadas a la Secretaría de energía para que atienda las quejas.

