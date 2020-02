IMSS Bienestar no está presente en cinco estados que rechazaron el Insabi, asegura Hugo López-Gatell Ramírez.

IMSS Bienestar no presente cinco estados

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que no se podrá garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para su población.

Asimismo, aseguró que Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León no firmaron el acuerdo de adhesión.

Por lo que tampoco existen hospitales del esquema IMSS Bienestar.

Mientras que Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, son entidades que tampoco firmaron el acuerdo de adhesión.

Hugo López-Gatell, subsecretario de @SSalud_mx, informó que hay 9 estados que no se han adherido al @INSABI_mx, de los cuales 5 "ni se adhirieron al Insabi, ni tienen instalaciones del IMSS Bienestar y por lo tanto no podrían garantizar la atención médica a su población". pic.twitter.com/hZYZTDRH04 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 4, 2020

Estos estados cuentan con infraestructura para población no asegurada del Seguro Social.

“No se pueden hacer convenios a modo o a medias, la semana pasada, nueve estados permanecían en la columna de no adheridos, que no se comprometían con el esquema de gratuidad.

“Pero ahora explicamos que de estos, cuatro cuentan con la magnífica institución que es IMSS Bienestar”, resaltó.

Lo que busca el Gobierno Federal es que todos los mexicanos tengan atención médica de calidad, según lo que afirmó el subscretario, apoyándose del artículo cuarto constitucional.

“Al día de hoy, 23 gobiernos se comprometieron y adhirieron, nueve estados no lo hicieron y en cinco que no cuentan con IMSS Bienestar no habrá participación del gobierno federal.

“Ellos deberán proveer los servicios y medicamentos a sus habitantes”, puntualizó.

Cinco estados rechazaron el Insabi

La gratuidad en el tercer nivel de atención, el cual se pretende establecer a partir del 1 de diciembre próximo.

Al respecto, López-Gatell celebró que los 23 institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad se han sumado a la iniciativa.

Por ello y para hacerlo realidad, el Insabi deberá aportar lo que se obtenía por cuotas de recuperación.

“Nos faltaba uno de los 23 institutos de salud, ya lo tenemos, todos se han comprometido con el esquema de gratuidad, que las personas no paguen cuando reciban servicios.

“Para que en diciembre ya sea gratuito y un compromiso del gobierno es que el Insabi cubra las cuotas de recuperación”.

