Huracán Hanna pone en alerta a tres estados de México. El gobierno federal indicó que se ha realizado un alertamiento a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, señalo que se se ham omplementado dos alertas, naranja para Tamaulipas y Nuevo León, así como amarilla para Coahuila.

Actualmente el sistema se encuentra en Estados Unidos, al sur del estado de Texas, pero se espera continúe su paso hacia el territorio mexicano.

“Este sistema traerá consigo lluvia importante, que es muy preciada por supuesto en el territorio nacional que nos permite tener agua en las presas, pero lo que tenemos que evitar es el riesgo”.

Huracán Hanna alerta al norte y noreste de México

Enfatizó que en las próximas horas en los estados señalados, podrán presentarse crecientes y desbordamientos de ríos, algunas inundaciones, árboles, cables, además de algunas estructuras caídas, así como deslizamientos.

“Es importante mencionar que tenemos un despliegue de más de diez mil efectivos de distintas instituciones participantes del Sistema Nacional de Protección Civil, entre los que destacan soldados con le Plan DN-III, el Plan Marina, el Plan de la Guardia Nacional, personal de Conagua, CFE en coordinación con los gobiernos municipales y estatales”.

Informó el funcionario federal, que en la región hay más de 800 albergues que podrían ser utilizados en caso de requerirse alguna evacuación.

“Durante la lluvia, no transitar, no confiarse, no cruzar el cause de un río, no cruzar una zona inundada, ponernos a salvo”.

Apuntó que que la temporada de huracanes en el Atlántico inició el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre.

