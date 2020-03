Horario de verano inicia en la frontera norte de México. Mientras que en el resto del país la diferencia horaria iniciará el 5 de abril.

De acuerdo con lo previsto, este domingo entró en vigor el horario de verano en la franja fronteriza del norte de México.

En total son 33 municipios de cinco estados del país adelantaron una hora su reloj para no afectar las actividades comerciales y familiares entre México y Estados Unidos, ya que en ese país cambio el horario este domingo 8 de marzo.

Mientras tanto, en Chihuahua ocho municipios modificaron su horario: Juárez, Guadalupe, Práxedes G. Guerrero, Ojinaga, Janos, Ascensión, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Al respecti, Clemente Ortíz, presidente de Ciudad Juárez, opinó: “No me molesta absolutamente para nada, a la contra nos beneficia por el tiempo”.

El horario de verano entró en vigor a partir de las 12:00 horas de este domingo 8 de marzo y estará vigente hasta el domingo 1 de noviembre del 2020.

En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, tendrá una diferencia de horario con el resto de los 59 municipios del estado, incluyendo la capital del estado.

Pero será igual al de El Paso, Texas y la Ciudad de México hasta el 5 de abril que inicie el horario de verano en el resto del país.

Raúl Barrón, habitante de la zona, consideró: “El horario va a seguir siendo la misma para todo el ciudadano, no es más que la misma, en realidad no necesitamos esos cambios, no los necesitamos, yo no sé porque hacen esos ajustes si el tiempo va a seguir corriendo igual para todos, no es más que el mismo tiempo para todos”.

