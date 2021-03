Hija de Manlio Fabio Beltrones ocultaba 10.4 mdd en cuenta de Andorra

La noche de ayer se dio a conocer una investigación de El País, la cual dio como resultado la revelación de que Sylvana Beltrones Sánchez, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hija única de Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) la cantidad de 10.4 millones de dólares entre los años 2009 y 2010.

“El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado”, indica la nota del medio español.

“La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público”, dio a conocer este miércoles 10 de marzo.

Sylvana Beltrones, hoy senadora, junto a su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.

Al respecto, el expresidente del PRI matiza: “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”.

