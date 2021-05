Hay un detenido en Estados Unidos por el caso Ayotzinapa

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que una persona ligada a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, se encuentra detenida en Estados Unidos

“Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a estos hechos” dijo, y aseguró que no está juzgando pues no se sabe si es responsable o no, sin embargo, es un testigo. Agregó que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, ya tiene el expediente.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO indicó que no daría más detalles sobre la persona detenida en Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que la investigación del caso Ayotzinapa “va muy bien”.

“No quiero cometer una imprudencia en este caso. Es muy delicado este asunto, lo saben y vamos bien en la investigación, muy bien. Quiero darle su lugar a la Fiscalía en su momento”, expuso el titular del Ejecutivo Federal.

Cabe recordar que el pasado 24 de mayo, AMLO informó que había solicitado a la vicepresidenta Kamala Harris parte de un expediente que tiene Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa.

Te puede interesar:

​El mandatario reiteró que en la investigación sobre el caso Ayotzinapa las autoridades están actuando con rectitud, sin ocultar nada para evitar que prevalezca la impunidad.

“Es una parte de toda una investigación que tiene muchos componentes, se está haciendo algo muy profesional y lo más importante es que se esta actuando con rectitud, sin ocultar nada, sin que prevalezca la impunidad o el afán de proteger a personas, se va a llegar a conocer lo que sucedió y vamos a informar cuando se tenga ya más avanzada la investigación”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.