Han vacunado a 50 menores contra el Covid-19 en CDMX tras ganar amparos

Se han vacunado a 50 menores contra el Covid-19 en la Ciudad de México tras ganar amparos, así lo confirmó la secretaria de salud de dicha entidad, Oliva López Arellano.

La funcionaria indicó que se han presentado en total 81 solicitudes para la aplicación de la dosis anticovid a menores, pero que 31 de ellas continúan en proceso.

Además, indicó que el proceso para estas solicitudes consiste en visitar el domicilio, verificar la existencia del menor y firmar un consentimiento informado.

En cuanto a la vacuna anticovid, se les aplica la vacuna Pfizer, al ser la única autorizada para menores de 18 años.

Destacó que las edades de quienes han recibido amparos van de 12 a 17 años.

En cuanto a la posibilidad de comenzar la vacunación de menores, ya no por amparos, sino como parte del Plan Nacional de Vacunación detalló que el Gobierno de la Ciudad de México apoyará las acciones de dicho plan pero que no pueden llevar a cabo ninguna otra modificación que no vaya dentro de sus lineamientos.

