Grupo terrorista iraní tuvo vínculos con Los Zetas: EU

Grupo terrorista iraní tuvo vínculos con Los Zetas, según argumentó El País, tras una operación que implicaba el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Washington.

Y es que según la inteligencia de Estados Unidos, Qasem Soleimani, quien fue asesinado en Bagdad por fuerzas militares norteamericanas, fue quien organizó la ejecución de Adel al Jubeir.

Según relata el medio ibérico, un hombre de confianza de Soleimani, de nombre Mansur Arbabsiar, contactó a Los Zetas, buscando quien hiciera el trabajo.

Les ofreció una cifra de un millón de euros.

Lo que Arbabsiar no sabía era que en realidad estaba tratando con personal encubierto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Incluso, el sujeto había realizado un depósito de anticipo por 10 mil euros, que fueron a parar a las cuentas de la agencia.

Luego de la muerte de Soleimani, líder de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que Donald Trump tomó “medidas decisivas” para eliminar a un “hombre malvado”.

Pence aseguró que Soleimani era un terrorista y vía Twitter enlistó algunas de sus “peores atrocidades”, entre ellas, el acto terrorista en colaboración con el cártel mexicano.

Organized the attempted assassination of the Saudi ambassador to the United States in Washington, DC in 2011, overseeing a terrorist attack attempt on American soil.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020