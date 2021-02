Con el doodle de hoy, Google rindió homenaje a una cantante y compositora mexicana conocida como María Grever.

Esta cantante es reconocida a nivel nacional e internacional por su triunfo en el mundo de la música, sobre todo por sus canciones de desamor.

El buscador de Google colocó como imagen del doodle de hoy a María Grever, a quien describieron como la cantante que “toca la fibra sensible de sus oyentes”.

“Gracias por toda la música María Grever; ¡Hoy sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo!”, escribió la empresa sobre el doodle de hoy.

El homenaje a la mexicana se realizó en conmemoración del aniversario de la composición de la pieza “Ti-Pi-Tin”, uno de sus mayores éxitos, escrito en 1938.

En cuanto a María Grever su verdadero nombre es María Joaquina de la Portilla Torres, la cual nació un 14 de septiembre de 1885 en León, Guanajuato.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), María Grever es hija de Francisco de la Portilla Martínez y de Julia Torres Hernández.

Algunas de sus más grandes canciones por varios artistas de México y Estados Unidos, son: “Júrame”, “Te quiero”, “Dijiste”, “Cuando vuelva a tu lado”, “Alma mía”, “Ya no me quieres”, “Así”, “Volveré”, “Por si no te vuelvo a ver”.

Cabe señalar que, la cantante murió en diciembre de 1951 y sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México.

