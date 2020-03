Golpeada en Michoacán vive para contarlo. A través de Facebook, una joven denunció públicamente, que fue objeto de un ataque y lesiones.

Denisse Zavaleta, alzó la voz, y compartió su testimonio mientras se encuentra convaleciente en un hospital de la ciudad.

“Fui víctima de 3 personas que Gracias a Dios ahorita la estoy contando ya que me golpearon y navajearon”, señala Denisse.

En su relato, indica que fue atacada por tres sujetos quienes la golpearon, además de agredirla con un arma blanca en su cuerpo, enfatizando que su estado de salud es delicado.

“CHICAS tengan cuidado no salgan solas aunque sea de día por qué ya no se sabe fui víctima de manoseó me rompieron mi blusa”.