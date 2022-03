Gobierno prácticamente “le canta el tiro” al Parlamento Europeo: Julen Rementeria

Como desafortunada, desproporcionada de lenguaje y falta de diplomacia, calificó el Senador, Julen Rementería del Puerto, la carta que envió el Gobierno de México al Parlamento Europeo.

Es de mencionar que, hace unos días, el propio Parlamento Europeo solicitó al Gobierno de México garantizar la protección de periodistas y activistas en territorio nacional, toda vez que, se dieron a conocer cifras qué demostraban qué México, es uno de los países más hostiles para ejercer el periodismo, dejando el 95 por ciento de los casos de asesinato impunes.

“Me parece que en ningún caso debería de haber una comunicación como la que hubo, me parece algo que, además el lenguaje que se ocupa, pues no tiene ni la más mínima diplomacia, y yo creo que en lugar de dejar un buen sabor de boca, en dónde dices, ‘bueno, alguien que defiende a México’”.

“Porque además eso lo aceptamos todos, que defiendan las posturas de nuestro país, pero que se defiendan con decoro, no un pleito que pareciera más bien un pleito callejero, por la contestación en cómo se da, y los descalifica, los estigmatiza y también los adjetiviza, de una manera que me parece, no es absolutamente el proceder”, subrayó el coordinador del PAN en el Senado.

El legislador veracruzano dijo que, si bien en el texto hubo agresividad en el lenguaje, espera que esto no genere una relación ríspida con los países europeos; aunque reconoció, no se abonará a mejorar los lazos.

“Si ustedes leen paso a paso, línea por línea el comunicado, me parece una desproporción en el uso del lenguaje, cómo se manifiesta, pareciera que con mucho coraje le contestas y como decimos aquí en Veracruz ‘le canta el tiro’, como diciendo, ‘mira ahí está y hazle como quieras, infórmate bien’, y bueno, mal”, remató el panista.

Finalmente, Julen Rementería lamento que, en la carta de contestación nunca se habla sobre el tema central de discusión qué es, los periodistas y la falta de garantías de seguridad para ejercer su profesión.

Por: Alejandro Ávila

