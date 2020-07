Gobernador de Quintana Roo da positivo a Covid. El ejecutivo estatal dio a conocer su estado de salud mediante sus cuentas de redes sociales.

Carlos Manuel Joaquín González señaló, “la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid_19”.

Destacando que debido a sus acciones de gobierno, he llevado un monitoreo de mi salud.

“Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de Quintana Roo”.

Previo a este caso, Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, dio positivo a la prueba de coronavirus.

Hasta el momento seis ejecutivos han dado a conocer que han sido contagiados por el nuevo virus que mantiene en emergencia sanitaria a México y el planeta.

Se trata de el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, Omar Fayad (Hidalgo), Adán Augusto López (Tabasco) y Francisco Domínguez (Querétaro).

Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante

— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 16, 2020