Gobernador de Guerrero da positivo a Covid. A través de un video en sus cuentas de redes sociales, el mandatario estatal dio su anuncio oficial.

“Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, voy a cuidarme”, dijo Héctor Astudillo.

El funcionario expresó que a raíz de algunos síntomas del Covid-19, procedió a realizarse el examen por segunda ocasión “y salí positivo”

“Estoy bien, con algunos malestares, nada grave, estoy bien no estoy en crisis”, por lo que seguirá las recomendaciones médicas, así como los protocolos necesarios.

“Seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente”.

Gobernador de Guerrero “pensé que no me iba a tocar a mí”

Héctor Astudillo, no proporcionó mas detalles sobre su contagio, solo destacó que seguirá pendiente de los avances para enfrentar la pandemia.

Resaltando el ejecutivo, que la enfermedad es una realidad, por lo que hizo un llamado a la sociedad para que tengan cuidado de todos los integrantes de las familias.

“Cuiden a su familia, que cuiden a los suyos, cuiden a los adultos, de que estamos aun en un momento difícil (…) voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando todo lo que está alrededor de mi estado de Guerrero”.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

De la misma forma, el pasado domingo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo dio a conocer que se encontraba padeciendo del virus.

Astudillo se suma a tres gobernadores más quienes han sufrido de la enfermedad que mantiene en crisis al planeta, tal es el caso de Omar Fayad (Hidalgo), Adán Augusto López (Tabasco) y Francisco Domínguez (Querétaro).

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.