Gobernador de Chihuahua en aislamiento ante posible caso de Covid-19

Gobernador de Chihuahua en aislamiento.-Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua fue puesto en aislamiento esto al tomarse las medidas de prevención tras tener contacto con Armando Cabada, quien es alcalde de Ciudad Juárez que fue en días pasados diagnosticado como positivo con Covid-19.

Mediante un comunicado se detalló que de acuerdo con los protocolos de salud que establece la Secretaría de Salud Federal, decidió aislarse en su domicilio tras haber sostenido en días pasados una reunión con el alcalde.

He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el Alcalde @armando_cabada que ha resultado + de SARS COV2, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas.

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 7, 2020