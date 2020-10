Gibrán Ramírez da positivo a COVID-19.

Elisa Alanís Zurutuza, periodista para Milenio Televisión, confirmó en su programa en vivo que Gibrán Ramírez, ex candidato a la presidencia de Morena. Dio positivo a COVID-19 y que por ese motivo no podrá colaborar en su sección de los miércoles.

Con él, ya son tres militantes de Morena que confirmaron su infección por la nueva cepa de coronavirus este miércoles 21 de octubre.

Primero, el diputado federal Mario Delgado quien afirmó haber sentido síntomas leves de la enfermedad. Entonces, decidió aplicarse la prueba correspondiente, misma que confirmó la existencia de la nueva cepa de coronavirus en su cuerpo. Otro caso fue el de Yeidckol Polevnsky, ex presidenta de Morena, quien dio a conocer la misma información.

Respecto al caso de Gibrán, cabe recordar que el pasado viernes 16 de octubre se reunió con Delgado Carrillo para firmar el llamado Pacto Desde Abajo. Respecto al avance del COVID-19 en México, la Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta este miércoles 21 de octubre se han registrado 867 mil 559 casos de contagios acumulados de esta enfermedad y un total de 87 mil 415 defunciones.

Aunado a esto, también especificó que la epidemia activa es de 29 mil 760 pacientes, esto porque son la cantidad de personas que han manifestado los síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y, por tal motivo, tienen la capacidad de generar más contagios.

Esto significa que tanto Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado no podrán estar en contacto físico con nadie para no generar más contagios; sin embargo, no se ha dado a conocer que alguno de los tres casos sea grave, así que existe la posibilidad de que continúen con su trabajo vía virtual.

