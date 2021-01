Gerardo Islas critica falta de compromiso de servidores públicos

Por: Alejandro Ávila

Veracruz, Ver.- El presidente nacional del partido Fuerza Por México, Gerardo Islas Maldonado, criticó la falta de oficio político de diversos funcionarios públicos que actualmente están, presuntamente, al servicio de la ciudadanía.

A nivel local, diversos municipios y estados, resaltando Veracruz, han regresado sumas importantes de dinero por caer en subejercicio fiscal, resaltando que eso no es ahorro, sino una falta de compromiso con la ciudadanía.

En ese sentido, aseguró que Fuerza Por México será el primer partido político que tendrá una universidad de formación política y de la administración pública.

“Gobiernos que llegan simplemente por querer cambiar las cosas, pero los partidos políticos no los capacitan, no les dan las herramientas suficientes para llegar al ejercicio del poder y saber lo que hace un regidor, saber cómo gestionar, como bajar recursos, incluso como gastarlos. Se me hace una completa falta de respeto a la ciudadanía, quienes tienen recursos y no los ejercen, cuando necesitamos tener en movimiento la circulación de proyectos, de programas sociales, y que la ciudadanía tiene necesidades y no nos podemos dar el lujo de desperdiciar un peso“, asestó Islas Maldonado.

Puntualizó que sus futuros funcionarios públicos, tendrán que conocer los procesos legislativos, como presentar una iniciativa en el pleno del Congreso Local y, sobre todo, como formular leyes que garanticen la transformación en sus estados.

En cuanto a la selección de candidatos, expuso que tras platicar con el dirigente estatal, Eduardo “Tato” Vega Yunes, señaló que habrá un número importante de mujeres en sus representantes, incluso mayor al 50-50 que presentarán otros organismos políticos.

Te puede interesar

Finalmente, mencionó que según sus cálculos, no solo lograrán el 3 por ciento de los votos, con lo que podrán conservar el registro, sino que serán un partido de dos dígitos; además, dijo que de los 350 mil simpatizantes con los que lograron acceder al registro por el INE, solo el 1 por ciento de ellos cuenta con pasado en otros partidos políticos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.