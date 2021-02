• Incoherente que gobierno permita apertura de negocios y no de escuelas, afirman.

El presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES), Arturo Mattiello Canales, reiteró el llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que autorice el retorno a clases presenciales, esto tras el reciente anuncio que hiciera la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) de que las más de 8 mil escuelas que la conforman regresarían a de manera presencial a partir del 1 de marzo de 2021; esto pese a que el semáforo epidemiológico por la pandemia de Covid-19 aún no se encuentra en verde.

“Nosotros ya le enviamos un oficio al secretario de Educación en diciembre donde le solicitamos la apertura gradual y empezando con actividades extracurriculares y paraescolares”.

Agregó que dicha situación ya es insostenible dado que la matrícula de centros educativos particulares para el estado de Veracruz cayó en un 80%; es decir, de cada 100 alumnos sólo quedan 20, lo cual es un “impacto brutal” para este gremio. Por lo que, ante esta iniciativa de la ANEP de ampararse para volver a las aulas, ellos no descartan hacer lo propio.

“Aparentemente ellos se fueron a un mecanismo constitucional, a lo mejor un amparo constitucional para poder reiniciar actividades (…). Nosotros no hemos iniciado un juicio de amparo, queremos esperarnos a que el 1° de marzo las escuelas que están en la ANEP reincorporen actividades y queremos ver cuál es la reacción de las autoridades; (…) queremos ver qué sucede y en función de eso solicitarle una reunión al secretario de Educación para encontrarle una solución a la problemática y si es necesario nos iríamos al amparo”.

Incoherente que abran negocios pero no escuelas

El también empresario del ramo sostuvo que es incoherente que el gobierno permita la apertura de negocios que no son de primera necesidad y se niegue a que instituciones educativas realicen su labor con las respectivas medidas de sanidad; sobre todo, porque los menores de edad principalmente, están padeciendo de estrés post pandemia, el cual es similar al que se sufre después de una guerra.

“No entendemos cómo se permite la apertura de discotecas, bares, antros, restaurantes, salones de bailes, de clubes nocturnos y no se permite la apertura de escuela (…). El subsecretario López Gatell que, por una parte, dice que no puede ser, que sería precipitado; pero por otro lado le da permiso a bares, restaurantes y cantinas, teatros, por lo que no está midiendo con el mismo rasero a las actividades educativas”.

Al respecto, pidió a la SSA no tomar decisiones rígidas; pues reveló que está científicamente demostrado que el contagio que pudiera darse en una escuela es menor al 1%, lo cual es mucho menos que en comercios de giro negro u otros.

Dijo que a partir de este lunes 22 de febrero ya habrían retornado a efectuar sus prácticas profesionales estudiantes de licenciaturas de ciencias de la salud, tales como: medicina, odontología, nutrición, bioquímica, entre otras; e incluso en México, algunos alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o el estado de Coahuila que tiene dos meses operando de manera presencial.

“Entonces no vemos porqué la autoridad educativa no da luz verde para que las escuelas particulares podamos abrir puertas y trabajar con sana distancia, grupos reducidos, con gel, cubre bocas, sanitizantes, que nos den autorización para poder abrir”.

En este sentido, Matiello Canales recordó que son alrededor de 35 escuelas las que representa en varios estados del sureste del país, entre ellas Veracruz, por lo que, exhortó a las autoridades de la SEV reflexionar al respecto ya que las consecuencias podrían ser negativas en el breve plazo, tanto para el aprovechamiento escolar como para la estabilidad financiera de las escuelas, las cuales, en su mayoría ya están al borde de la quiebra.

