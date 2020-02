Fuga de reos: 11 custodios serán aprehendidos por la Fiscalía

AMLO pide cumplir a empresas en construcción de Tren Maya. Así lo dijo durante su gira de trabajo en el estado de Campeche.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que no permitirá que las empresas que participen en la construcción de la obra, no cumplan con su compromiso.

“Tiene que trabajar estas empresas y cumplir, sino ahí en la mañanera, ahí los voy a estar denunciando”.

“La inversión es de 130 mil, puede salir menos porque vamos a ahorrar, pero no quiero dar el dato y se vayan a ir de boca lo que se encargan de la construcción, puede salir en 120, pongan 120, 130 mil millones”.

Descartó que el gobierno federal o estatal, vayan a dejar una deuda a raíz de la construcción del Tren Maya.

“No es crédito, no va a quedar hipotecado, ni el gobierno de Campeche, ni el gobierno federal, son recursos del presupuesto, producto del ahorro y de no permitir la corrupción en México”.

López Obrador enfatizo que es necesario que las empresas cumplan con los contrato.

“Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de que quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, ni hacer un metro de terraplén”.

“No voy a poner ni un durmiente, no voy a terminar la obra, no, el que quede mal vamos a buscar la manera de que pa fuera y entre otro, no podemos nosotros estar contemplando, estar aceptando empresas irresponsables”.

Destacó que la obra del Tren Maya, dará “mucho” trabajo al estado y entidades cercanas a la construcción, además de que será una obra que ayude a mejorar el medio ambiente.

