“Fue una jornada democrática”: AMLO tras irregularidades en elecciones de Morena 

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “buena jornada democrática” a las elecciones internas de Morena, pese a las irregularidades denunciadas.

Durante el fin de semana se llevó a cabo el proceso de votación para renovar el Congreso Nacional de ese partido, donde las personas aseguraron que hubo irregularidades.

“Me pasaron un reporte en la mañana, considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para ser una elección interna, además para elegir delegados, es muchísimo”, indicó el mandatario.

Asimismo, López Obrador señaló que muchos de los que participaron, principalmente dónde se registraron presuntas irregularidades, no eran militantes de Morena.

“Me informan que se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli (Hernández), y muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones”, agregó.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, todavía hubo ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no sé generalizó, no es como los conservadores hubiesen querido”, indicó el presidente.

Finalmente, invitó a los demás partidos a realizar sus votaciones internas de manera abierta como lo realizó Morena.

“Ojalá así se haga todos los partidos, que los partidos opositores convoquen a elecciones abiertas, que no nada más sean los patrones de arriba los que decidan y hagan los enjuagues en los restaurantes de lujo de México”, apuntó.

