FRENAAA certificará candidatos de oposición, si no, propondrá anular la boleta

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) dio a conocer que establecerá un mecanismo mediante el cual “certificará” a los candidatos de la oposición; ya que una vez que estén en las boletas electorales no habrá otra opción más que votarlos.

“Nuestra certificación o no, porque una vez que estén en la boleta electoral ahí no te queda más que elegir a uno de ellos, pero si no hay ninguno que sea viable, realmente deberíamos anular el voto para todos” sugirió Hilda Saldaña, representante del Frente en Xalapa.

En entrevista, indicó que todavía no conoce el mecanismo, pero lo darán a conocer a través de la “pirámide” de información que manejan.

Este domingo, FRENAAA salió nuevamente a manifestarse, sin embargo, la participación ha ido a la baja, reconoció la representante de este movimiento.

Luego de hacer un recorrido desde la Central de Abastos de esta capital, pasando por diversas calles y hasta llegar al parque de Los Berros, admitió que es posible que sean cada vez menos por la “apatía” de los ciudadanos.

“Invitamos a los ciudadanos que salgan de esa apatía, de esa indiferencia y que se den cuenta que es nuestro país el que nos están robando. Está bien que salgan a votar,

Este domingo apenas si lograron juntar unos diez participantes, porque dijo, seguramente mucha gente está confiada de que la oposición le quitará la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en las gubernaturas y ayuntamientos.

Sin embargo, deben continuar las acciones para frenar al “morenavirus López” y una de esas, es continuar la exigencia del Presidente.

“Si realmente juntamos la masa crítica que se requiere en las calles, vamos a tener el impacto que necesitamos y vamos a lograr la salida de este dictador ya. No habrá proceso electoral seguro mientras la dictadura continúe afianzándose en nuestro país”, señaló.

Hilda Saldaña criticó que López Obrador busque desaparecer a las instituciones, a los organismos autónomos y quiera lograr el poder en un solo hombre.

Finalmente informó que el próximo 6 de febrero planean hacer una megaconcentración en la Ciudad de México para seguir exigiendo la renuncia del Presidente.

