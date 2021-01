Figueiras una estrella tras juego contra Real Madrid.

Fue el héroe para eliminar a los Merengues en Copa del Rey y no para de dar entrevistas.

José Juan Figueiras, portero del Alcoyano, fue clave para dar la campanada ante el Real Madrid y eliminarlos en la Copa del Rey. Hace un par de días cumplió´ 42 años y admite que su vida dio un giro absoluto porque lo buscan por todos lados para dar entrevistas.

“Ha sido la semana que más entrevistas me han hecho en mi vida, ¡lo que puede cambiar con un partido de futbol! Es alucinante pero lo llevo muy bien, estoy muy contento y encantado de atender a todo el mundo. La verdad es que estoy disfrutando mucho estos momentos”, reveló el guardameta a Europa Press.

Para el equipo y para los jugadores aquel momento quedará por siempre en la historia y José Juan coloca este momento dentro del ‘top 3’ entre los más importantes en su carrera futbolística.

“Está claro que lo vivido ante el Madrid queda para siempre, lo pondría entre las tres fotografías de mi carrera deportiva junto con los ascensos -con Elche y Granada- y el debut en Primera División con el Celta de Vigo. Es un momento que no olvidaremos nunca en Alcoy”, manifestó.

Figueiras no solo firmó aquella noche como un héroe, sino que guardará eternamente la camiseta que usó para vencer a los Merengues y también se quedó la playera de Thibaut Courtois.

“La camiseta del partido contra el Real Madrid me la quedo para mí. La tengo bien guardada. Esa me la está pidiendo todo el mundo pero es un gran recuerdo y prefiero que sea así. También me llevé la de Courtois, hablamos con el Madrid antes del partido para elegirlas y elegí la suya”, confesó el portero.

Finalmente Alcoyano se medirá el día de mañana ante Athletic de Bilbao en la ronda de octavos de final donde Figueiras y compañía buscarán seguir escribiendo historia.

