Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, descartó que las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sean una venganza política.

“No podrá darse venganza de tipo político porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso”, expresó este miércoles Gertz Manero en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el salón Tesorería de Palacio Naciona, el fiscal recalcó que la ventaja del procedimiento contra Cabeza de Vaca será su claridad.

“El Congreso, los diputados tendrán acceso al procedimiento para saber si existe un total apego a la justicia y el procedimiento penal en este caso”, dijo.

Gertz Manero dijo que los diputados analizarán el caso y lo tratarán con toda transparencia, por lo que pidió a los ciudadanos tranquilidad.

Por su parte, el presidente López Obrador recalcó que la orden de su gobierno es “no ser tapadera de nadie” e investigar cualquier denuncia por corrupción.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse, recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie, la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”, dijo el presidente.

FGR solicitó desafuero de Cabeza de Vaca

Ayer martes, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La solicitud de desafuero contra García Cabeza de Vaca será ratificada el próximo 25 de febrero.

Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones y aseguró que “se orquesta una embestida política en su contra”.

El mandatario panista afirmó que se defenderá “ante cualquier atropello”, ya que niega haber violado la ley.

