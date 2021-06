Esta mañana se llevó a cabo un panel con expertos y pacientes “Fertilidad en México: Lo que tienes que saber sobre fertilidad” en el que se contó con la presencia de expertos en el tema como el doctor Víctor Alfonso Batiza, la doctora Ashanti Aguilar, así como el doctor Jorge Michel Vergara; los tres son biólogos de la reproducción.

El panel abordó principalmente el tema respecto a la reproducción asistida, la cual actualmente 1.4 millones de mexicanos requieren; además, de acuerdo con datos de CONAPO, aproximadamente el 17% de las mujeres en la reproductiva de México padecen de infertilidad.

La doctora Ashanti señaló que para conocer la propia fertilidad, antes de ir con un especialista, es necesario preguntar a mamá sobre cómo fue el inicio de su menstruación, si se le dificultó embarazarse y cuándo inició su menopausia; así como los síntomas que tuvo durante estos procesos. Lo anterior debido a que esto brinda información importante respecto a la propia salud reproductiva.

Los especialistas coincidieron en que es importante acudir al ginecólogo a edad temprana, preferentemente a partir de la primera menstruación. “Entre más temprano mejor, pues así se da pauta a conocer el potencial reproductivo de la paciente”, mencionó el doctor Jorge Michel; quien agregó que no es necesario que la paciente desee ser madre en ese momento para conocer el potencial reproductivo.

Por su parte, la doctora Ashanti aseguró que la reserva ovárica tiene que ver con los antecedentes familiares; así como con los síntomas clínicos que presente la paciente.

“Mientras más joven se revise su potencial reproductivo, mejor. Sin embargo, si la paciente es muy joven y su potencial va en disminución, es importante saber qué busca la paciente; si busca un embarazo, analizar la matriz y el esperma. Pero si no es el caso, es importante darle las opciones pertinentes. Se le puede ofrecer la congelación ovular en caso de que no tenga pareja y no planea ser madre pronto para que ella decida cuándo llevar a cabo el proceso de fertilización”, mencionó la especialista.

El congelamiento ovular consiste en medicar a la paciente y congelar óvulos o congelar tejido ovárico. “Actualmente se tienen mayores opciones y no sólo es un ‘no puedes tener hijos’ o un ‘debes embarazarte ya’ porque tienes cierta enfermedad; se puede tomar una planeación de la fertilidad”, dijo.

Lo importante es darle opciones a la paciente

Por su parte, el doctor Jorge Michel aseveró que es importante darle la oportunidad de decidir a la mujer. “Hay que explicarle a la paciente en su momento que tiene la oportunidad de congelar sus óvulos y ser mamá cuando ella lo decida”, añadió.

El médico agregó que hay la opción de que se tenga información de su potencial reproductivo de que se acerquen a los especialistas y dejen el tabú, debido a que hay gente que cree que la infertilidad es un castigo. Tener la información las va a llenar de empoderamiento, es muy importante no tener miedo, dijo.

La doctora Ashanti mencionó que dentro de la evaluación integral, también está la evaluación fértil, además de conocer los antecedentes de los padres y saber el estado de salud, así como hacer una evaluación de la fertilidad. Aseguró que es importante diagnosticar de manera temprana la endometriosis, debido a que se normaliza el dolor que impida hacer actividades normales durante la menstruación; sin embargo, éste afecta a los óvulos debido al estrés oxidativo. Por lo que es mejor tomar alternativas como la preservación de óvulos.

Por su parte, el doctor Víctor Alfonso Batista mencionó que las mujeres mayores de 40 años también necesitan un diagnóstico de la evaluación de la reserva ovárica; esto debido a que solamente ellas pueden tomar la decisión y qué mejor que hacerlo informadas respecto a la cantidad y se calidad de sus óvulos. “Lo que nosotros como especialistas podemos hacer es informarles y darles opciones a las pacientes, al final son ellas las que tomarán la decisión de continuar o no con un tratamiento de fertilidad“, Finalizó el médico.

