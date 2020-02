Feminicida sufría abuso y violencia: madre de detenida sobre caso Fátima

Feminicida sufría abuso y violencia.-Dice madre de Gladis Giovana, detenida sobre caso Fátima, que su hija también es víctima.

La progenitora de la señalada por secuestro y homicidio, aseguró que ésta padecía de constantes agresiones por parte de Mario Alberto.

Fue hasta ver en las noticias que Gladis Giovana era buscada por las autoridades, cuando volvió a saber sobre ella desde hace cinco meses.

Feminicida sufría abuso y violencia

“Estoy sufriendo y seguiré sufriendo” es una de las cosas que dijo Marcelina, tras saber que su hija la pasará en la cárcel.

Según la progenitora de Gladis Giovana, Mario Alberto amenazó en repetidas ocasiones con hacerle daño a sus hijos.

Al parecer, y en base a lo declarado a las afueras del penal de Santa Martha Acatitla, la hoy acusada de femincidio regresó con Mario Alberto hasta que aconteció lo de Fátima.

“(Mario Alberto) venía a buscar a Giovana para que le prestara a uno de los niños para llevarlo a pasear y a fin de cuentas se lo llevaba y ya no se lo regresaba.

“Así es como él se aprovechaba para volver con ella.

“Le decía que si no regresaba ya no iba a ver a sus hijos o ya no iba a ver al niño al que se llevaba, [que] lo iba a encontrar de una manera muy triste”, contó.

Te puede interesar:

Tres años constantes de abuso, violencia que terminaron con una orden de restricción hacia Mario Alberto por parte de Gladis Giovana.

Madre de detenida sobre caso Fátima

A pesar de lo dictaminado por las autoridades, al asesino de Fátima no le importó e hizo caso omiso de ésta orden, por lo que siguió acosando a su mujer e hijos.

“No hubo respeto para mi hija, las autoridades no la ayudaron”, aseguró.

Las agresiones de Mario Alberto a Gladis Giovana llegaron a tal grado que en una ocasión intentó quemarla, arrojándole gasolina, alcohol, perfumes a y nada de aventarle un cerillo.

“Hubo ocasiones en que me llevé a mi hija a mi casa, se la quité. Hubo tres ocasiones.

“Esas tres ocasiones que yo se la quité fueron espantosas para ella porque iba golpeada, maltratada, iba moreteada del cuerpo”, señaló la madre de Gladis Giovana.

La mamá de Gladis Giovana, presunta feminicida de #Fátima, asegura que su hija es un víctima más de Mario Alberto, denunció que “siempre la maltrató, siempre le pegó, siempre la desmayó”. Hoy por fin, los dos presuntos asesinos pisaron la cárcel pic.twitter.com/zVcepB0PWD — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 22, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.