Felipe Calderón da positivo a covid-19

La noche de este martes, el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que se realizó una prueba de Covid-19 a la cual dio positivo.

“Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, informó Calderón Hinojosa.

En el tweet, el exmandatario nacional asegura que sus síntomas son leves, además de que se encuentra aislado y en reposo. Por otra parte, se disculpó con los integrantes de la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD) por verse imposibilitado para acompañarlos en los cierres de campaña.

Calderón, que gobernó México de 2006 a 2012 y a quien se le atribuye la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, hizo un llamado a la población en la misma publicación en Twitter a salir a votar el próximo domingo “para cerrarle el paso al autoritarismo”.

El pasado 25 de mayo, Calderón y su hermano chocaron en el Rally Maya 2021a bordo de un Volkswagen Karmann Ghiade los años 70. El incidente ocurrió en el centro de Campeche, donde inició la competencia.

