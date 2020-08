Familias de escasos recursos no pudieron tener regreso a clases por televisores viejos, así lo aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Señaló que en el regreso a clases este 24 de agosto a través de forma virtual o en la modalidad televisión, muchos niños no pudieron recibir sus primeras clases al insinuar que las familias que no tienen mucho recurso no pueden adquirir televisores nuevos.

Indicaron que al tener una televisora antigua aunado a la nula señal, cerca del 45 por ciento de los niños se perdieron el derecho de poder regresar a clases, sobretodo en el estado de Oaxaca.

Integrantes de la Sección 22 del SNTE, indicaron que las autoridades no previeron que muchos niños de la cierra tampoco cuentan con señal de radio.

Señalaron que la cifra de alumnos que no regresaron a las aulas de forma virtual no cuentan con herramientas tecnológicas va incrementándose en los municipios más alejados de las zonas montañosas.

SNTE asegura que los niños principalmente en Oaxaca son los más afectados

SNTE indicó que los televisores que existen en esas zonas fueron apagadas desde el 2018 con la reforma y renovación de volver toda la señal digital.

Refirieron sé que trata en específico del municipio mixteca de Magdalena Zahuatlán, que se ubica a unos 90 kilómetros de Oaxaca, donde el 94 por ciento de los 500 habitantes que hay no cuentan con televisores o en su defecto no tienen servicio satelital y menos televisión de paga.

