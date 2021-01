Una presunta falta de pruebas en su contra y los retrasos por la pandemia por Covid-19 han retrasado el proceso de extradición de Karime Macías desde Londres

Luego de que se tenía estimado que un tribunal en Reino Unido concediera o no la extradición de la expresidenta del DIF estatal de Veracruz Karime Macías desde noviembre, este proceso se ha visto retrasado por supuesta falta de pruebas en su contra y la pandemia que ha complicado los procesos legales.

Has el momento no existe una fecha para la resolución, informaron autoridades en aquel país, en tanto no se han dado a conocer las pruebas de su supuesta participación en el desvío de más de 400 millones de pesos durante su gestión al frente del DIF en Veracruz.

Y es que en su momento, México solicitó la extradición de la esposa del exgobernador Javier Duarte, sin embargo, Reino Unido solicitó pruebas que fundamentaran las acusaciones en contra de Karime, tales como cuentas bancarias, pero éstas tardaron más tiempo del esperado, situación que ha retrasado una resolución.

Pero no sólo eso ha retrasado en proceso, también algunas irregularidades por parte de la Fiscalía y la pandemia por Covid-19, lo que ha aplazado las audiencias.

Falta de pruebas en su contra y la pandemia están “salvando” a Karime de su extradición

En mayo de 2018, la fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de Macías, otorgada por una jueza local, sin embargo, ya se encontraba fuera del país. Lo anterior por el presunto desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF a su cargo entregó a una red de empresas no confirmadas.

Pasaron cinco meses para que México enviara una nota diplomática de 42 páginas a Reino Unido solicitando el inicio del proceso de extradición, ya que enfrentaría a la justicia mexicana y hablaban de una condena que podía alcanzar los 12 años de prisión.

