Exhorta INAI a verificar fuentes sobre casos de Covid-19 en México

Exhorta INAI a verificar fuentes.-El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó a la población que antes de difundir, publicar o compartir cualquier información relacionada con el Covid-19, verifique la fuente a fin de no crear incertidumbre.

Indicó que con la información veraz y oportuna se logra constituir un elemento fundamental para hacer frente ante la pandemia de coronavirus por la cual atraviesa México y el mundo.

De acuerdo con el comunicado del INAI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la infodemia es generada por rumores nocivos, noticias falsas, así como propiciando la desinformación a la población en situaciones de emergencia por los contagios del Covid-19.

El INAI exhortó a los ciudadanos a investigar de donde proviene la información y sí es de dependencias federales encargadas de la Salud.

Invitó a la población a seguir durante el periodo de contingencia las recomendaciones que dan las autoridades sobre difundir, publicar o compartir cualquier información con fin de crear psicosis.

Resaltó que en redes sociales es donde se da principalmente la desinformación tanto a nivel nacional como internacional, donde se muestran curas y posibles casos y números masivos de muertos, que no son oficiales para las dependencias de Salud.

El Inai pidió no compartir cadenas de texto o audios de personas que no se conozcan; así como no creer en toda la información que circula en redes y sí a mantenerse atento a los portales y conferencias de la Secretaría de Salud Federal y Estatal.

Ante el #Covid19 el INAI te invita a ser un ciudadano responsable que no difunde información dudosa o que no provenga de fuentes oficiales.

