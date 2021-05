Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, negó que su candidatura por Morena a la gubernatura del estado de Guerrero fuera producto de una imposición. Lo anterior, después de que el INE le retirara el registro a su padre por no reportar gastos de precampaña.

La candidata de Morena destacó que fue elegida a través de una encuesta, esto en Chilpancingo, donde arrancó su segundo día de campaña.

“No fui producto de un dedazo, no fui producto de una imposición, hubo un ejercicio democrático, fui medida con unas compañeras, con grandes luchadoras sociales y bueno, pues resulté ser la candidata y los voy a representar”, aseguró.

Salgado Pineda descartó las críticas por su falta de experiencia en el servicio público, al tiempo que volvió a reconocer a su papá, Salgado Macedonio.

“Esta lucha no es de ahorita, Evelyn no lleva ni un mes ni dos ni unos días, yo llevo más de 30 años recorriendo el estado y caminando junto a un hombre incansable, junto a un luchador social que es mi máximo ideológico; un hombre al que yo admiro, al que quiero profundamente, al que respeto y con quien siempre he caminado y seguiré caminando de su mano y de sus consejos y guía: mi padre Félix Salgado Macedonio”, enfatizó.

La abanderada de Morena a la gubernatura refirió que, durante muchos años, ha acompañado a múltiples luchadores sociales; “nosotros siempre hemos sido de izquierda”.

“Tenía como unos seis años cuando hacía las tareas abajo de los templetes, mientras estaban en los mítines con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba Andrés Manuel López Obrador, Pablo Sandoval”, subrayó.

