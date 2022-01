Estudiantes de la UDLAP exigen liberación de las instalaciones

Por la mañana de este lunes, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizaron una protesta para exigir la liberación de las instalaciones en el campus.

Con las consignas “Barbosa Malhechor, cumple la ley” y “Ríos Piter, entiende, la UDLAP no te quiere” se manifestaron los estudiantes.

Una vez que se plantaron por diversas entradas del campus pidieron a los elementos de seguridad que les permitieran la entrada al campus, lo cual les negaron.

“Otra vez nos niegan entrar a nuestra casa de estudios y no fue culpa de ella (guardia de seguridad), ellos dicen que ya está abierto y podemos pasar, las autoridades nos mienten, no es verdad, no tenemos autorizada la entrada a nuestra casa de estudios, no tenemos autorizado ocupar las instalaciones, no tenemos autorizado poder investigar en la biblioteca, no tenemos autorizado realizar nada dentro de la universidad”, indicaban los estudiantes.

Cabe señalar que, los alumnos quisieron entrar a la universidad por la fuerza, por lo que empujaron uno de los accesos, donde uno de los manifestantes logró entrar.

Sin embargo, salió de manera inmediata del lugar, dejando la puerta casi en el piso, por lo que llegaron más elementos de seguridad para impedir que se filtraran más estudiantes por dicho acceso.

