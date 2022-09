Esto fue lo que expuso AMLO en cuarto informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su cuarto informe de gobierno este jueves.

Desde las 16:30 empezaron a llegar los invitados, siendo los primeros la senadora Olga Sánchez Cordero y el legislador Morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Al evento también acudió el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; así como otros miembros del gabinete presidencial.

En punto de las 17:00, el presidente, llegó al Palacio Nacional en compañía de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller para rendir honores a la bandera.

El primer punto que López Obrador recalcó, fue que pese a adversidades, se ha logrado recuperar la economía de México a niveles prepandemia.

Destacando, que hoy en día hay alrededor de 623,330 más afiliados al IMSS que previo a la pandemia, con 21 millones 236 mil 866 trabajadores inscritos.

“Lo más importante es que sin crecimiento, según el Indicador Macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso , hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza”, mencionó.

Asimismo, anunció que en 2023 se procesará el petróleo crudo en país y para finales de ese mismo año se inaugurará el Tren Maya.

Mencionó que se ha desterrado la corrupción y los privilegios y se ha destinado todo a beneficio del pueblo.

“El plan de austeridad nos ha representado liberar más de 300 mil millones de pesos.”, expresó.

Garantizó que para finales de este año se tendrán construidas dos mil 300 sucursales del Banco del Bienestar, así como, dos mil 800 antenas brindarán servicio de internet a todo el país.

Calificó como una “realidad virtuosa” que más de 10.5 millones de adultos mayores de 65 años sean beneficiados con la pensión universal; y celebró que más de dos millones de jóvenes han sido parte del programa jóvenes construyendo el futuro.

En materia de seguridad, destacó que los niveles de violencia e inseguridad han disminuido; siendo que los delitos del fuero, robo a vehículos, secuestro y homicidios van a la baja.

López Obrador, dijo que busca que la Sedena se convierta en la principal institución de seguridad en el país

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en el país” agregó.

Además, mencionó que desde que se creó la Guardia Nacional se han reclutado y formado 115 mil elementos en 29 entidades, siendo más que los guardias civiles.

Enfatizó, que desde que designó el cargo de las aduanas a la Secretaría de Marina y Defensa Nacional, no han habido fugas ni contrabando.

“Desde que están las aduanas a cargo de la Sedena y Marina ha habido un aumento en los ingresos por 20%, ya estamos recaudando en las aduanas un billón de pesos, no hay fugas, ni se permite el contrabando”, expresó.

Afirmó que en su Gobierno no hay personas como Genaro García Luna.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, expuso.

Asimismo, dijo que en el país no se ha aumentado ningún impuesto y hay estabilidad financiera.

Sobre la relación con Estados Unidos, comentó que está mejorando y que el comercio bilateral ha llegado a niveles históricos, alcanzado los 384 mil millones de dólares en este año y sobrepasando los niveles prepandemia.

El mandatario nacional, finalizó el informe con la frase ¡Viva México!

El informe concluyó en punto de las 17:55, para entonarse el himno nacional un minuto después; posteriormente, el presidente se retiró del evento junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en punto de las 17:58.

