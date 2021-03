Estefanía Veloz renuncia a Morena; candidatura de Salgado Macedonio traiciona sus principios

La mañana de este lunes Estefanía Martínez Mora, mejor conocida como Estefanía Veloz, anunció su renuncia a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por medio de su cuenta de Twitter.

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, se lee en su publicación en esta red social.

La causa principal de su renuncia se debe a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, aprobada por el Instituto Electoral en el estado de Guerrero a pesar de tener más de 3 denuncias por acoso sexual y violación.

“En 2021 y frente a un proceso electoral histórico en el que miles de cargos públicos se encuentran en disputa la posibilidad de darle continuidad a la cuarta transformación del país se encuentra en entredicho y es que la candidatura de Félix Salgado macedonio acusado de violación y acoso sexual por varias mujeres contradice totalmente la lucha social que dio origen a morena en más de un sentido”, explica Estefanía Veloz.

La exmilitante aseguró que hoy los principios de no robar no mentir y no traicionar al pueblo se han quedado cortos en ser brújula de la organización popular que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un Gobierno al servicio de la gente pues de nada sirve “no robar” si se les despoja a las mujeres de su voluntad y libre decisión.

Recordó que la candidatura de Salgado Macedonio es una prueba de que el movimiento feminista no puede y no debe bajar la guardia, al contrario, se debe fortalecer.

Agregó que poco o nada significa “no mentir” si las autoridades no dan explicaciones sobre las dudas razonables derivadas de denuncias hechas con nombre y apellido; y poco dice “no traicionar al pueblo” si en ese mandato no está implícita una condena enérgica a la violencia de género y particularmente a uno de los crímenes más lacerantes como lo es la violación.

Instituto Electoral de Guerrero aprueba candidatura de Salgado Macedonio

Con seis votos a favor y uno en contra, el Instituto Electoral de Guerrero aprobó el pasado 5 de marzo la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado por Morena, al considerar que cumplió con los requisitos legales.

Después de que los consejeros electorales debatieran de forma particular el tema, aprobaron el registro de Salgado Macedonio como candidato de Morena, pese a tener señalamientos de presuntos abusos sexuales y existir una carpeta de investigación abierta.

Debido a lo anterior, un grupo de legisladoras de Morena publicaron un video en redes sociales donde exigen a Félix Salgado Macedonio que renuncia a su candidatura por la gubernatura de Guerrero.

Esto después de que hoy se informó de manera oficial que Macedonio irá con Morena por la gubernatura de dicha entidad.

