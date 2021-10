Estados Unidos determinará la fecha de reapertura de la frontera

Este miércoles, desde la conferencia de prensa matutina del presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió que el gobierno Estados Unidos será el que determine la fecha exacta en que se reabra la frontera con México.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el canciller adelantó que se admitirá a personas que hayan sido vacunadas contra el covid-19 con biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud.

“Me confirmó el secretario Mayorkas que en los primeros días de noviembre nos darán a conocer la fecha exacta, se van a reanudar las actividades, los viajes terrestres y aéreos para las personas que están vacunadas. (…) Estados Unidos admite todas las vacunas que apruebe la OMS”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el medio estadounidense The New York Times señaló que, para los viajeros no vacunados, la frontera terrestre permanecerá cerrada, excepto para viajes esenciales.

Cabe mencionar que la frontera terrestre con Estados Unidos se ha mantenido cerrada desde hace 19 meses, por el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19.

