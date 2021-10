“Está todo bien”, asegura Nahle tras la protesta en Dos Bocas que dejó 4 heridos

Por la mañana de este miércoles, se registró una protesta por parte de los trabajadores de la refinería Dos Bocas en Tabasco, lo cual provocó un fuerte enfrentamiento que dejó cuatro personas heridas.

Cuatro empleados que laboran en la construcción de la refinería resultaron heridos cuando elementos de la policía estatal de Tabasco dispersaron la manifestación.

En la que los obreros exigían incremento salarial y mejores prestaciones laborales; otros tres hombres fueron detenidos, según líderes sindicales.

Tras esto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle aseguró que Dos Bocas se encuentra en orden pues no se permitirá que un “grupito” afecte una obra tan importante, por lo que, ya hay detenidos, apuntó.

“Se tuvo un paro de labores en una de las áreas nada más, ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar. Es en el paquete 1 de la Refinería”, comentó.

Te puede interesar:

La secretaria negó que el paro se deba a falta de pago de horas extra, pues, dijo, estas sí son consideradas por las empresas.

“Es mentira, cuando hacen el dobleteo de turno, las empresas les pagaban el dobleteo. Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas, en forma directa o indirecta en el país, y es una obra que va bastante bien”.

La funcionaria precisó que a los manifestantes no se les permitió el ingreso a la refinería desde las 7:00 horas, iniciaron una “agitación” y lanzaron piedras.

Ante ello, se pidió apoyo de la policía de Tabasco, en tanto la Marina, que ordinariamente cuida la obra, permaneció en el interior.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.