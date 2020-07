Habrá esta noche eclipse lunar penumbral, donde la luna será rojiza, de acuerdo con la Sociedad Astronómica de México, quien indicó que las nubes permitirán hacer visible el color de la luna.

Indicó que se llama penumbral debido a que la tierra pasará entre la luna y el sol, sin embargo, no la cubrirá del todo, por lo cual algunos rayos del sol podrán ser proyectados a través de la atmósfera de la tierra y así ocasionará ese color rojizo en la luna.

Este eclipse lunar iniciará en las primeras horas del sábado y culminará con el domingo por la mañana cuando se alcance a ver los primero rayos del sol.

La hora perfecta para que las personas puedan apreciar este eclipse será entre las 10 de la noche y la 1:00 de la mañana en toda la república mexicana.

Cabe mencionar que este fenómeno natural se ocasiona por el movimiento de la tierra que está lejos del sol y navega en su órbita.

Este evento se podrá ver también por todo el suroeste de África, Europa y América, por lo cual será fácil apreciarlos desde la ventana de tu casa.

Es el tercero en lo que va del 2020 y será este sábado 4 de julio, donde la NASA indicó que la hora propicia para apreciar en su claridad el eclipse es entre las 22:07 y terminará a las 23:30 horas.

Con este tercer eclipse lunar, se espera que haya otros dos más en este año, el próximo ocurra el 30 de noviembre, mientras que el 14 de diciembre con un eclipse total de sol.

What's up in the night sky this July? 🔭

🌕 A full Moon on July 5

🔭 Saturn, Jupiter, and their moons closest together this weekend

🔴 Mars rising in the east at midnight

Here's a sneak peek at these events & more: https://t.co/BD8lt2XMxU pic.twitter.com/ce6yki4JJY

— NASA (@NASA) July 2, 2020