“Está mal informado”, responde AMLO a Blinken sobre asesinato a periodistas 

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está “mal informado” sobre el tema de asesinato a periodistas.

Por lo que, le pidió al estadounidense que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es una colonia estadounidense, además de que no son ciertos sus comentarios sobre la situación de los periodistas en el país.

Esto luego de que el funcionario externó su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, indicó el número dos de la administración de Joe Biden.

Tras esto, López Obrador dijo que Blinken está mal informado, “porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”.

“Lo que él está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el Jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”, apuntó.

Señaló que si Blinken opina sobre la situación de periodistas en México le gustaría que le informe por qué financian a un grupo opositor a su gobierno, legal, legítimo. “¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?, que me responda”.

