Es tiempo que Bartlett deje la CFE, dijo el senador Julen Rementería, tras las fallas registradas ayer en distintas partes del país

Veracruz, Ver.- Ante el apagón masivo que se registró el día de ayer en diversos puntos del país, el senador Julen Rementería del Puerto solicitó la renuncia del director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y que su lugar lo ocupe alguien con capacidad para dirigir la paraestatal.

Esto durante la rueda de prensa virtual que se realizó con senadores del PAN, PRI, MC y Morena, quienes, en su mayoría, pertenecen a la Comisión de Energía del Senado de la República y solicitaron una investigación de las causas del apagón de energía eléctrica y que se sancione a los responsables.

El famoso cambio que nos ofrecieron no se está viendo

“Lamentablemente el famoso cambio que nos ofrecieron no se está viendo, la realidad es que esto no se está haciendo bien y hay que corregirlo, por eso me sumo a la propuesta de Xóchitl Gálvez, a que se haga la investigación, ante estas fallas. Es tiempo que Bartlett deje la CFE y pongamos a alguien que sepa porque evidentemente él no tiene idea de lo que sucede”, dijo el legislador veracruzano.

Durante la conferencia virtual, los senadores coincidieron en que se tiene que hacer una indagatoria independiente, que no sea realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el mismo organismo no puede ser juez y parte.

Es tiempo que Bartlett deje la CFE: Julen Rementería

“Lo primero que hay que hacer para no especular, es exactamente esto, investigar y que se realice un estudio técnico independiente para conocer las razones reales por las que se ocasionó el apagón y que afectó por casi dos horas a 10.3 millones de usuarios.”, expresó el senador.

Rementería del Puerto destacó que la política que impulsa este gobierno es la de evitar la competencia, muy parecido a lo que se está haciendo con los combustibles, donde se está cancelando la posibilidad de importación de gasolina y esto afecta notoriamente al ciudadano.

“Hay que ir definitivamente a la investigación a fondo para saber qué está pasando e independiente para conocer las razones reales por las que se ocasionó el apagón de ayer. Y parar la idea mañanera de simplemente darle fuerzas a las empresas del estado y evitar la competencia en ambos temas, en este caso hablando de Comisión Federal de Electricidad y aquí estamos pagando esas decisiones”, concluyó.

