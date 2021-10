Es ilegal que empresas exijan certificado de vacunación para trabajar

Durante la rueda de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que es ilegal que empresas soliciten a los trabajadores el certificado de vacunación contra covid-19 como requisito para seguir trabajando.

“Si a alguien le piden certificado de vacunación como requisito para reincorporarse a labores se está cometiendo una falta, no es legal condicionar el acceso al trabajo; la Secretaría de Salud no ha establecido requisito de que se tenga vacunación para regresar al trabajo“, dijo el funcionario.

El epidemiólogo indicó que este documento se hizo para facilitar el viaje de personas a otros países; aunque mencionó que “esto tiene sus grandes hoyos en términos de solidez científica pero algunas naciones han establecido este requisito”.

Ante algunos reportes de errores en el certificado de vacunación, López-Gatell afirmó que el trámite no tiene, sino que el hecho de que las personas no hayan obtenido el certificado completo o que no venga la segunda dosis es por “un rezago en los registros”.

“Estamos analizando alternativas, una posibilidad es un mecanismo de certificación donde las personas puedan contribuir con su papeleta y esto con un mecanismo automatizado pueda incorporarse al certificado”, comentó el experto en la salud.

