Enrique Alfaro promete resolver el feminicidio de Luz Raquel 

Luz Raquel fue asesinada en Zapopan, Jalisco, presuntamente tras ser atacada por cuatro personas no identificadas: tres hombres y una mujer, quienes le prendieron fuego mientras caminaba en la calle.

Tras el caso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro prometió que se dará con los responsables de este feminicidio.

“Lo que puedo decir es que había una orden de restricción, estaba vigente, el asunto es que en el informe preliminar tenemos que la persona de restricción ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Lo que tenemos que hacer es esperar a la investigación; no se agotará ni ninguna línea porque el hecho de que no haya estado ahí la persona involucrada no puede cancelar de que esté de alguna manera involucrada”, indicó.

Cabe señalar que, Luz Raquel ya había realizado denuncias en diversas ocasiones en contra de sus vecinos que la amedrentaban y amenazaban.

“Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño”, fue uno de los tuits que compartió en su perfil. “Te vas a morir Luz”, “Te vas a morir machorra” y “Te voy a matar”, fueron pintas que le hicieron en su vivienda.

El ataque ocurrió el pasado sábado 11 de julio cuando ella se encontraba en un parque de la colonia Arcos Zapopan, le rociaron alcohol y le prendieron fuego para después darse a la fuga.

La presunta razón de su asesinato fue que tenía un hijo en condición del trastorno del espectro autista que, según algunos testimonios, hacía mucho ruido derivado de las crisis que tenía.

